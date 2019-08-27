Антимонопольщики проверят все водоканалы в Калининградской области

СЕГОДНЯ 10:25 2019-08-27T10:25:28+03:00

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Калининградское управление Антимонопольной службы проверит все водоканалы в регионе. Антимонопольщики заинтересовались фактами взимания повышенной платы за сверхлимитное потребление, сообщает пресс-служба ведомства. Запросы о предоставлении информации направлены в 41 водоканал.

Напомним, ранее ФАС установила, что калининградский водоканал в пять раз завысил плату за сверхлимитное водопотребление. Это было признано нарушением антимонопольного законодательства.

Сейчас решение и предписание антимонопольного органа обжалуются в Арбитражном суде Калининградской области.

- В рамках новой проверки будет рассмотрен вопрос не только по взиманию платы в пятикратном размере за водоснабжение, но и отдельно за водоотведение, - заявили в пресс-службе регионального управления ФАС.

ИСТОЧНИК KP.RU