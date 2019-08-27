2019-08-27T10:37:09+03:00
Общество

Алиханов назвал создание Музейного квартала одной из самых масштабных «точек роста» в Калининграде

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Реализация проекта по созданию Музейного квартала в Калининграде является одной из самых масштабных «точек роста» в Калининградской области. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на фестивале «Таврида-АРТ», который прошел в Крыму.

Он отметил, что основной идеей этой работы является создание нового городского пространства, которое будет обладать высшим культурным и туристским статусом, а впоследствии станет новым городским брендом.

- Разрозненные на сегодняшний день объекты туристского показа, учреждения культуры, арт-пространства и архитектурные достопримечательности будут объединены в единый комплекс в целях повышения туристкой притягательности Калининграда, - сказал глава региона.

По словам Алиханова, «якорными объектами» квартала станут Кафедральный собор и остров Канта, музей великого философа, пешеходный мост на остров Канта, «Речная набережная», Калининградский музей изобразительных искусств, сквер с фонтаном напротив Калининградского музея изобразительных искусств, Фридрихсбургские ворота «Корабельное воскресение», Музей Мирового океана, гостиничная и бизнес-инфраструктура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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