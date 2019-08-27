В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах во вторник отключено электричество

СЕГОДНЯ 11:20 2019-08-27T11:20:45+03:00

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Во вторник в Калининграде десятки улиц в течение дня будут без электричества. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 9 до 13 часов света не будет по следующим адресам:

ул. Мебельная 14-16,

ул. Ольштынская 44а-в-52, 54-58,

ул. Б. Хмельницкого 40-46, 84,

пр-т Калинина 59-63, 65-69, 71-83, 81а (ЦТП), 83а,

ул. К. Маркса 33-39,

ул. Офицерская 23-33, 24-42,

ул. Пугачёва 15-39, 20-20а,

ул. Гайдара 4а,

ул. Жиленкова 14,

Советский пр-т 82Советский пр-т 82, 108 (АЗС),

г/о «Бурун» (ул. Солдатская 16),

ул. Бахчисарайская 20-22, 22 (городская детская поликлиника № 6),

ул. Горького 199, 199а, 201,

ул. Зелёная 19-23,23аб,45(сош №38),70.

До 18 часов без света остались дома по следующим адресам:

ул. Л. Иванихиной 16,

ул. Иртышская 1-5, 2-22, 9, 13-19, 23-39, 26-42, 43,

ул. Летний проезд 10, 16, 36а,

ул. ген. Толстикова 22, 24, 49-61, 63-75а, 77-81 (и ВНС),

г/о «Парус» (ул. Иртышская),

ул. Л. Иванихиной 7а,

ул. Интернациональная 43-47, 49-51, 53-55, 56, 57, 57а-б,

ул. Л. Шевцовой 42, 44-54, 58, 60,

ул. Красная 30, 35-39а,

ул. Офицерская 18,

ул. Пугачёва 15, 20-38,

ул. Шиллера 22, 22а, 25-27.

С 22 часов 27 августа и до 6 часов утра 28 августа будет отключено электричество в многоквартирных домах ул. с-нта Колоскова 1б, 2а, 4, 10, проспект Мира 31, 33-35, 37-39, 41-43.

Без холодной воды до 17 часов останутся жители домов на ул. Менделеева 59, 61, ул. с-нта Мишина 57, пр-т Мира 173-181, пер. Цветочный 11.

Горячее водоснабжение будет отсутствовать до 13 часов на ул. А. Невского 78а (психиатрическая больница КО №1), 90 (БСМП), 90а, 131а, 133 и до 15 часов на ул. Брамса 14, 16, 19-23, ул. Кронштадтская 10-12, 13, ул. Носова 3а, 22-26, ул. Ушакова 9 (городская больница № 3).

ИСТОЧНИК KP.RU