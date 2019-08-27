В Калининграде охранник ночного клуба избил и ограбил посетителя

СЕГОДНЯ 11:26 2019-08-27T11:26:42+03:00

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Весьма своеобразно понял свои служебные обязанности 19-летний охранник одного из ночных клубов Калининграда. Повздорив с нетрезвым посетителем увеселительного заведения на Ленпроспекте, секьюрити избил мужчину и отобрал у него 25 тысяч рублей наличными.

Потерпевший мириться с подобной несправедливостью не пожелал и отправился в полицию. После этого за охранника взялись оперативники уголовного розыска ОМВД России по Московскому району. Им очень помогло то, что драку зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, по факту грабежа возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция фигурирующей в нем статьи УК – лишение свободы на срок до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU