Камеры «Безопасного города» установят на девяти дорогах в Калининградской области
Передвижные комплексы фотовидеофиксации установят на девяти региональных дорогах. Разместятся комплексы в период с 27 августа по 2 сентября. Места для камер были определены совместно с областным управлением ГИБДД.
Как сообщает пресс-служба комплекса «Безопасный город», камеры будут установлены:
- на 53 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».
- на 40 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».
- на 9 километре автодороги «Полесск-Большаково».
- на 23 километре автодороги «Калининград-Полесск».
- на 130 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».
- на 17 километре автодороги «Калининград-Балтийск».
- на 22 километре автодороги «Калининград-Балтийск».
- на 26 километре автодороги «Калининград-Долгоруково».
- на 79 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».
ИСТОЧНИК KP.RU