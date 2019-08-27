Камеры «Безопасного города» установят на девяти дорогах в Калининградской области

СЕГОДНЯ 11:26 2019-08-27T11:26:59+03:00

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Передвижные комплексы фотовидеофиксации установят на девяти региональных дорогах. Разместятся комплексы в период с 27 августа по 2 сентября. Места для камер были определены совместно с областным управлением ГИБДД.

Как сообщает пресс-служба комплекса «Безопасный город», камеры будут установлены:

- на 53 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

- на 40 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

- на 9 километре автодороги «Полесск-Большаково».

- на 23 километре автодороги «Калининград-Полесск».

- на 130 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

- на 17 километре автодороги «Калининград-Балтийск».

- на 22 километре автодороги «Калининград-Балтийск».

- на 26 километре автодороги «Калининград-Долгоруково».

- на 79 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

ИСТОЧНИК KP.RU