2019-08-27T11:41:18+03:00
Происшествия

В Калининграде за вечер сбили двух мотоциклистов – один из них погиб

Причиной трагедии стала невнимательность водителя машины, выполнявшего поворот
Игорь ОРЕХОВ
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Этому мотоциклисту повезло выжить после столкновения с автомобилем.Этому мотоциклисту повезло выжить после столкновения с автомобилем.Фото: Иван МАРКОВ
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Вечером 26 августа в Калининграде было зафиксировано два серьезных дорожно-транспортных происшествия с участием водителей мотоциклов.

Сначала в 18:10 на улице Александра Невского 36-летняя дама за рулем автомобиля марки КИА решила выполнить левый поворот, чтобы заехать во двор дома. Однако предварительно не убедилась в безопасности совершаемого маневра. И в борт автомобиля на полном ходу врезался двигавшийся по «встречке» мотоциклист на «Хонде». Конечно, в этой аварии хуже пришлось куда менее защищенному байкеру – 28-летний калининградец получил телесные повреждения.

Пять с небольшим часов спустя, в 23:28 вышеописанная ситуация почти в точности повторилась на проспекте Мира. Только там разворот выполнял 49-летний водитель «Мерседеса». Его иномарку также таранил встречный мотоцикл «Хонда» под управлением 20-летнего парня. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, получившего тяжелые травмы байкера «Скорая помощь» доставила в БСМП, где он вскоре скончался от полученных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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