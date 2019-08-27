Под Калининградом машина сбила 7-летнего мальчика на велосипеде

СЕГОДНЯ 11:49 2019-08-27T11:49:37+03:00

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Вечером 26 августа в Полесске автомобиль совершил наезд на 7-летнего велосипедиста.

Около 19 часов во дворе дома № 2 по местной улице Суворова парковался 70-летний водитель «СеАЗа». И не заметил пацаненка, выкатившегося из-за стоявшего слева другого автомобиля. Хорошо еще, скорость машины была невысокой, поэтому для велосипедиста все закончилось телесными повреждениями.

ИСТОЧНИК KP.RU