Под Калининградом машина сбила 7-летнего мальчика на велосипеде
Водитель не успел заметить ребенка, выехавшего из-за припаркованного автомобиля
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Вечером 26 августа в Полесске автомобиль совершил наезд на 7-летнего велосипедиста.
Около 19 часов во дворе дома № 2 по местной улице Суворова парковался 70-летний водитель «СеАЗа». И не заметил пацаненка, выкатившегося из-за стоявшего слева другого автомобиля. Хорошо еще, скорость машины была невысокой, поэтому для велосипедиста все закончилось телесными повреждениями.
ИСТОЧНИК KP.RU