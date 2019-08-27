2019-08-27T12:07:07+03:00
Экономика

Банк «Открытие»: переход строительной отрасли на эскроу-счета ускоряется с каждым днем

Сергей Богров
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Покупатели квартир в строящихся домах активно начинают открывать эскроу-счета. Как заявил в интервью «Строительному еженедельнику» начальник управления недвижимости и девелопмента корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» Олег Шишкин, к середине следующего года уже 85% сделок на рынке строящегося жилья Москвы и Санкт-Петербурга будут заключаться с использованием этого нового финансового механизма.

По словам Олега Шишкина, для банка «Открытие» работа с застройщиками является одним из приоритетных направлений. Банк ставит перед собой амбициозную задачу стать одним из ключевых банков для девелоперов, работающих в сфере жилищного строительства. Для этого у «Открытия» есть все необходимое: надежная квалифицированная команда, профильные компетенции, широкая филиальная сеть.

- Мы активно работаем в сфере финансирования строительных проектов в рамках нового законодательства как в Москве и Санкт-Петербурге, так и в регионах – так, уже реализуются проекты с нашим участием в Красноярске, Белгороде и Казани, – отметил Олег Шишкин. – Среди наших партнеров есть и федеральные и региональные компании, и принципы нашей работы с застройщиками едины для всех.

При рассмотрении кредитной заявки банк не только анализирует финансовую отчетность заемщика, но и оценивает экономическую эффективность непосредственно самого проекта, включая анализ себестоимости, сроков строительства, цен и темпов продаж. В дальнейшем, в процессе строительства, эксперты банка оценивают фактическую реализацию проекта: строительную готовность, соответствие строящегося объекта заявленным на старте и согласованным характеристикам. Таким образом, банк в некотором смысле выполняет и финансовую, и надзорную функцию.

- Покупатели квартир уже активно открывают эскроу-счета в отделениях банка «Открытие». У нас уже есть довольно широкий позитивный опыт реализации продаж через эскроу как в Москве, так и в регионах, – рассказал Олег Шишкин. – Важно подчеркнуть, что переход на продажи новых объектов строительства через эскроу-счета не усложняет процесс для покупателя. В нашем банке открыть счет эскроу не сложнее, чем открыть простой расчетный счет: дольщику достаточно иметь с собой только паспорт и подписанный договор долевого участия. Нашей основной задачей является комфорт покупателей квартир – мы стремимся к тому, чтобы покупатели не ощутили разницы в связи с переходом отрасли на новые правила. А он ускоряется с каждым днем. Мы ожидаем, что в Москве и Санкт-Петербурге уже к середине следующего года доля новых сделок с использованием эскроу-счетов достигнет 85%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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