В центре Калининграда травмы в автобусе получили две пенсионерки
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде в результате дорожного происшествия пострадали две пожилые пассажирки автобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
На улице Черняховского пассажирский автобус «подрезала» легковушка, водитель применил резкое торможение, в результате двое пассажиров не удержались на ногах и упали в салоне.
В результате инцидента две женщины 84 - х и 74 - х лет получили телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU