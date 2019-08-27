В Калининградской области от укусов клещей пострадали уже больше 4,6 тысяч человек
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области с начала года от укусов клещей пострадали уже 4623 человека. В их числе – 1295 детей. Цифры приводят в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.
Только за последнюю неделю было зафиксировано 199 обращений (из них 54 ребенка) от укушенных.
Как уточнили в ведомстве, был исследован 5921 клещ, в том числе 5230 паразитов, снятых с людей.
- Общая инфицированность вирусом клещевого энцефалита составляет 1,0%, зараженность боррелиями - 13%, что соответствует средне многолетним наблюдениям, - сообщают санитарные врачи.
ИСТОЧНИК KP.RU