8 сентября в Калининграде и Зеленоградске перекроют дороги для проведения велопробега

СЕГОДНЯ 12:54 2019-08-27T12:55:23+03:00

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В воскресенье, 8 сентября, в Калининградской области пройдет массовый велопробег. С 10 часов до 18 часов на время следования колонны участников будут перекрываться некоторые дороги, сообщает пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры.

– «Северный обход г. Калининграда» (на участке от улицы Генерала Челнокова до проспекта Советского города Калининграда);

– «Романово – Калининград» (на участке от границы города Калининграда до поселка Холмогоровка);

– «Холмогоровка – Коврово»;

– «Зеленоградск – Приморск через Светлогорск» (на участке от поселка Коврово до города Зеленоградска);

– г. Калининград, ул. Согласия (на участке от Д/С «Янтарный до улицы Елизаветинская);

– г. Калининград, ул. Елизаветинская;

– г. Калининград, ул. Генерала Челнокова (на участке от улицы Елизаветинская до Северного обхода города Калининграда);

– г. Зеленоградск, ул. Железнодорожная;

– г. Зеленоградск, ул. Ленина (на участке от улицы Пушкина до улицы Тургенева);

– г. Зеленоградск, Курортный пр-кт (на участке от улицы Тургенева до улицы Володарского);

– г. Зеленоградск, ул. Володарского (на участке от Курортного проспекта до улицы Октябрьская).

ИСТОЧНИК KP.RU