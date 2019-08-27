В Калининградской области на пять процентов увеличилось производство молока

СЕГОДНЯ 13:07 2019-08-27T13:07:16+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала года в сельскохозяйственных организациях Калининградской области произведено около 70,5 тысячи тонн молока. Объем производства почти на 5% превысил уровень прошлого года, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ.

Область вошла в число регионов – лидеров по среднесуточному надою молока. В этот список, помимо калининградской области, входят Ленинградская, Калужская, Кировская, Липецкая, Владимирская, Белгородская, Вологодская, Тульская, Воронежская, Рязанская области, Республика Крым и Краснодарский край.

В Калининградской области, по данным регионального минсельхоза, надой на одну фуражную корову в сутки составляет 21,5 килограмма. Это на 4,3 килограмма выше среднероссийского показателя.

ИСТОЧНИК KP.RU