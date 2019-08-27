В Калининград хотят привести еще две «Ласточки»

СЕГОДНЯ 13:39 2019-08-27T13:41:13+03:00

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Региональное министерство развития инфраструктуры планирует увеличить субсидию Калининградской пригородной пассажирской компании на обновление подвижного состава. Об этом на заседании правительства сообщила глава министерства Елена Дятлова.

- На следующий год мы планируем последующее обновление подвижного состава, есть возможность прибытия в регион еще двух «Ласточек», - сказала Дятлова.

По словам министра, «Ласточки» хорошо себя зарекомендовали на пригородных приморских перевозках. Она добавила, что пассажиропоток на пригородных железнодорожных перевозках вырос на 33 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU