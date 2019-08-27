Калининградец поругался с сожительницей и поджег съемную квартиру

СЕГОДНЯ 13:45 2019-08-27T13:46:32+03:00

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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в поджоге квартиры. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Полицейские приехали на улицу Пролетарскую в Калининграде, где произошел пожар в квартире. Правоохранители установили, что причиной пожара явился поджог и стали выясняться обстоятельства произошедшего.

Один из жильцов дома сообщил, что за несколько минут до возгорания из квартиры вышел мужчина. В ходе проверки выяснилось, что в сгоревшей квартире проживал 36-летний мужчина с сожительницей.

- Между ними произошла ссора и во время отсутствия женщины подозреваемый поджег диван в квартире и скрылся, - рассказали в пресс-службе УМВД.

Злоумышленника задержали, на него завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба путём поджога». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU