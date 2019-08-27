В Калининграде на спуске со второй эстакады сбили мотоциклиста

СЕГОДНЯ 13:53 2019-08-27T13:54:30+03:00

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В Калининграде во вторник, 27 августа, произошло ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла на спуске с второй эстакады. Там произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла.

На месте происшествия находится машина «скорой помощи». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Отметим, что накануне в Калининграде сбили двух мотоциклистов, один из них погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU