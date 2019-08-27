В Немане пенсионер угрожал убить полицейских

СЕГОДНЯ 15:25 2019-08-27T15:27:08+03:00

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В Немане будут судить пенсионера, который угрожал убить полицейских. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В декабре прошлого года сотрудники районного отдела проводили обыск в помещении, которое принадлежало обвиняемому. Находясь на чердаке, один из полицейских заметил подозрительные предметы под одеждой 64-летнего мужчины.

Сотрудник полиции потребовал достать и предъявить эти предметы, после чего пенсионер вытащил два ножа и стал угрожать правоохранителям убийством. И тут же агрессивный горожанин попал под болевой прием, ему завернули руки за спину и надели наручники.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU