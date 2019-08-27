В Калининградской области на шесть дней планируют ограничить движение грузовиков по федеральным трассам

СЕГОДНЯ 15:33 2019-08-27T15:34:25+03:00

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В Калининградской области из-за жары могут ограничить движение грузовиков на федеральных трассах. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.

По прогнозу синоптиков, с 28 августа по 1 сентября в регионе ожидается максимальная температура воздуха +30…+32 градуса Цельсия.

- При значениях дневной температуры свыше 32 градусов движение грузовиков будет разрешено с 22:00 до 10:00, - отметили в пресс-службе ведомства.

По территории Калининградской области проходит три дороги общего пользования федерального значения А-216 Гвардейск — Неман — граница с Литовской Республикой, А-229 Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой, А-217 «Приморское полукольцо».

ИСТОЧНИК KP.RU