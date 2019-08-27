В Калининградской области на шесть дней планируют ограничить движение грузовиков по федеральным трассам
В Калининградской области из-за жары могут ограничить движение грузовиков на федеральных трассах. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.
По прогнозу синоптиков, с 28 августа по 1 сентября в регионе ожидается максимальная температура воздуха +30…+32 градуса Цельсия.
- При значениях дневной температуры свыше 32 градусов движение грузовиков будет разрешено с 22:00 до 10:00, - отметили в пресс-службе ведомства.
По территории Калининградской области проходит три дороги общего пользования федерального значения А-216 Гвардейск — Неман — граница с Литовской Республикой, А-229 Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой, А-217 «Приморское полукольцо».
ИСТОЧНИК KP.RU