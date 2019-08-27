В Калининград привезли главную икону ВМФ России

СЕГОДНЯ 16:11 2019-08-27T16:11:12+03:00

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В Калининград привезли главную икону Военно-морского флота России – образ апостола Андрея Первозванного. Во вторник 27 августа святыня прибыла в Кафедральный собор Христа Спасителя на площадь Победы, состоялся молебен.

Как стало известно «Комсомолке», икона пробудет в соборе несколько дней, ориентировочно до четверга. Сейчас к ней есть доступ в Верхнем храме.

Накануне образ апостола Андрея Первозванного побывал в храме Преображения Господня города Зеленоградска и в храме святого князя Александра Невского города Балтийска.

ИСТОЧНИК KP.RU