В Калининград привезли главную икону ВМФ России
.Фото: Калининградская епархия
Изменить размер текста:
В Калининград привезли главную икону Военно-морского флота России – образ апостола Андрея Первозванного. Во вторник 27 августа святыня прибыла в Кафедральный собор Христа Спасителя на площадь Победы, состоялся молебен.
Как стало известно «Комсомолке», икона пробудет в соборе несколько дней, ориентировочно до четверга. Сейчас к ней есть доступ в Верхнем храме.
Накануне образ апостола Андрея Первозванного побывал в храме Преображения Господня города Зеленоградска и в храме святого князя Александра Невского города Балтийска.
ИСТОЧНИК KP.RU