СЕГОДНЯ 16:16 2019-08-27T16:16:31+03:00

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Прокуратура требует запретить ночную работу магазина в доме на ул. Кошевого в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Принадлежащий индивидуальному предпринимателю магазин работает на первом этаже многоквартирного дома. В прокуратуре отметили, что работа торговой точки в многоквартирном доме после 23 часов противоречит санитарным нормам и правилам. Кроме этого, в июле этого года магазин попался на незаконной продаже алкоголя в ночное время.

- Функционирование магазина в ночное время ухудшает условия проживания и отдыха людей, - добавили в пресс-службе суда.

ИСТОЧНИК KP.RU