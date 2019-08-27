Министр: Все дети с установленными инсулиновыми помпами обеспечены расходными материалами

СЕГОДНЯ 16:22 2019-08-27T16:23:34+03:00

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В Калининградской области все дети с установленными инсулиновыми помпами обеспечены расходными материалами. Об этом заявил министр здравоохранения Александр Кравченко в ходе заседания регионального правительства во вторник, 27 августа.

Сейчас в области из 295 детей с сахарным диабетом I типа 122 ребенка находятся на инсулиновой помпе.

- Это очень дорогостоящая процедура для родителей, поэтому мы взяли все расходы, а это более 14 миллионов рублей, на себя и полностью сняли этот вопрос, - отметил министр здравоохранения.

Кравченко отметил, что средства на установку инсулиновых помп детям в регионе наращиваются ежегодно. Так, если в 2015 году размер финансирования составил около 1,7 миллиона рублей, то в 2018-м уже почти 2,3 миллиона. В этом году планируется установить помпы еще 16 детям за счет средств ОМС.

ИСТОЧНИК KP.RU