2019-08-27T16:27:10+03:00
Наука

В Светлогорске откроется выставка окаменелостей, найденных на берегу Балтийского моря

Экспозицию представят в филиале Музея Мирового океана
Александр КАТЕРУША
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Ефим Кукуев показывает фрагмент челюсти древней лошади.Ефим Кукуев показывает фрагмент челюсти древней лошади.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Светлогорске в Морском выставочном центре, филиале Музея Мирового океана, откроется выставка окаменелостей из частной коллекции. Как рассказали организаторы, некоторым экспонатам 500 миллионов лет. Более поздним уже десятки тысяч лет. Это, например, кости животных ледникового периода. Дополнением станут фотографии берегов моря.

- Если пройтись по пляжам Самбийского полуострова, особенно в окрестностях мыса Таран или Светлогорска, можно заметить высокие отвесные берега и большое количество валунно-галечного материала – магматических и осадочных пород. Нередко последние содержат окаменелости, относящиеся к разным геологическим системам, - рассказали в музее.

Окаменелости, которые покажут на выставке, тщательно собирались местным ученым, кандидатом биологических наук Ефимом Кукуевым.

Открытие выставки «Исчезнувшие берега» состоится 30 августа в 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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