В Зеленоградске в День города покажут получасовой фейерверк
В Зеленоградске в День города, который будут отмечать 7 сентября, устроят получасовой фейерверк над морем. Об этом сообщается на сайте местной администрации.
Стрелять будут пиротехники из Беларуси, Колумбии и России.
- Каждая из команд покажет светомузыкальное представление длительностью 10 минут, при этом выступления участников фестиваля будут идти практически без перерыва, – сказали организаторы. - В финале небо над Балтикой расцветят огненные сердца.
Этот фестиваль не предусматривает призовых мест. Вход для зрителей бесплатный. Начало фейерверка 7 сентября в 22:00.
Как отметили в администрации, для подготовки мероприятия с 3 сентября перекроют доступ на пирс Зеленоградска.
В день мероприятия, 7 сентября, для обеспечения безопасности будет перекрыто сквозное движение по променаду в радиусе 200 метров.
Обещают организовать дополнительные электрички на зеленоградском направлении. Автомобильные парковки на время проведения мероприятия будут бесплатными.
ИСТОЧНИК KP.RU