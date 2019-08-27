В Зеленоградске в День города покажут получасовой фейерверк

СЕГОДНЯ 16:49 2019-08-27T17:07:53+03:00

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В Зеленоградске в День города, который будут отмечать 7 сентября, устроят получасовой фейерверк над морем. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

Стрелять будут пиротехники из Беларуси, Колумбии и России.

- Каждая из команд покажет светомузыкальное представление длительностью 10 минут, при этом выступления участников фестиваля будут идти практически без перерыва, – сказали организаторы. - В финале небо над Балтикой расцветят огненные сердца.

Этот фестиваль не предусматривает призовых мест. Вход для зрителей бесплатный. Начало фейерверка 7 сентября в 22:00.

Как отметили в администрации, для подготовки мероприятия с 3 сентября перекроют доступ на пирс Зеленоградска.

В день мероприятия, 7 сентября, для обеспечения безопасности будет перекрыто сквозное движение по променаду в радиусе 200 метров.

Обещают организовать дополнительные электрички на зеленоградском направлении. Автомобильные парковки на время проведения мероприятия будут бесплатными.

ИСТОЧНИК KP.RU