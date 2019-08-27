2019-08-27T16:59:09+03:00
Общество

Министр: Ежегодно в области выявляют около 40 детей с сахарным диабетом

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининградской области ежегодно выявляют около 40 детей с сахарным диабетом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Александр Кравченко в ходе заседания регионального правительства во вторник, 27 августа.

- За последние несколько лет мы взяли на контроль почти всех пациентов, они все стоят на диспансерном наблюдении.

По словам министра, три четверти больных сахарным диабетом детей находятся в возрастной группе 0-15 лет, остальные – в возрасте 15-17 лет. По итогам шести месяцев 2019 года в регионе насчитывается 340 детей, больных сахарным диабетом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
22-летний калининградец получил 4 года «строгача» за сбыт марихуаны
На ремонт театров в Калининграде в этом году выделили 20 млн рублей
В Калининградской области выросло число убийств и самоубийств
На ж/д станции Междуречье начался ремонт пассажирской платформы
В Калининграде меняется схема движения на транспортной развязке на ул. А. Невского
В Зеленоградске в День города покажут получасовой фейерверк
В Светлогорске откроется выставка окаменелостей, найденных на берегу Балтийского моря
Министр: Все дети с установленными инсулиновыми помпами обеспечены расходными материалами
Прокуратура требует запретить ночную работу магазина в доме на ул. Кошевого в Калининграде
В Калининград привезли главную икону ВМФ России
В Калининградской области на шесть дней планируют ограничить движение грузовиков по федеральным трассам
В Немане пенсионер угрожал убить полицейских
В Калининграде на спуске со второй эстакады сбили мотоциклиста
Калининградец поругался с сожительницей и поджег съемную квартиру