Министр: Ежегодно в области выявляют около 40 детей с сахарным диабетом
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В Калининградской области ежегодно выявляют около 40 детей с сахарным диабетом.
Об этом сообщил министр здравоохранения Александр Кравченко в ходе заседания регионального правительства во вторник, 27 августа.
- За последние несколько лет мы взяли на контроль почти всех пациентов, они все стоят на диспансерном наблюдении.
По словам министра, три четверти больных сахарным диабетом детей находятся в возрастной группе 0-15 лет, остальные – в возрасте 15-17 лет. По итогам шести месяцев 2019 года в регионе насчитывается 340 детей, больных сахарным диабетом.
ИСТОЧНИК KP.RU