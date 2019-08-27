Министр: Ежегодно в области выявляют около 40 детей с сахарным диабетом

СЕГОДНЯ 16:59 2019-08-27T16:59:09+03:00

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В Калининградской области ежегодно выявляют около 40 детей с сахарным диабетом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Александр Кравченко в ходе заседания регионального правительства во вторник, 27 августа.

- За последние несколько лет мы взяли на контроль почти всех пациентов, они все стоят на диспансерном наблюдении.

По словам министра, три четверти больных сахарным диабетом детей находятся в возрастной группе 0-15 лет, остальные – в возрасте 15-17 лет. По итогам шести месяцев 2019 года в регионе насчитывается 340 детей, больных сахарным диабетом.

ИСТОЧНИК KP.RU