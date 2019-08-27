В Калининграде меняется схема движения на транспортной развязке на ул. А. Невского

СЕГОДНЯ 17:09 2019-08-27T17:11:46+03:00

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На участке от ул. А. Невского до Гурьевской развязки c 31 августа изменяется схема движения. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Для того, чтобы попасть на Северный обход из Гурьевска, водителям необходимо будет двигаться по ул. Б. Окружная в направлении ул. Туруханской и дальше ориентироваться по установленным знакам на вновь построенной развязке, которая также открыта для движения в полном объеме (направление на схеме обозначено синим и зеленым цветами).

При движении с ул. Шатурской в направлении Балтийска необходимо подняться по съезду на Северный обход в направлении Б. Исаково с последующим разворотом на ближайшей развязке, или заранее предусмотреть маршрут движения по ул. Пушкинской.

ИСТОЧНИК KP.RU