2019-08-27T17:13:28+03:00
Общество

На ж/д станции Междуречье начался ремонт пассажирской платформы

Александр КАТЕРУША
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На ж/д станции Междуречье со вторника 27 августа начался капитальный ремонт пассажирской платформы № 2. Как сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги, посадка и высадка пассажиров пригородных поездов теперь будет производиться из первых двух вагонов.

Асфальтовое покрытие платформы заменят тротуарной плиткой с тактильными включениями. Ремонтные работы планируется завершить в середине октября.

В КЖД отметили, что в этом году проводится ремонт и обустройство семи платформ. На станциях Приморск, Луговое, Стрельня, Отважное, Светлое работы завершены, до конца года будет отремонтирована платформа на остановочном пункте Дружное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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