В Калининградской области выросло число убийств и самоубийств
.Фото: Клопс.Ru
Изменить размер текста:
В Калининградской области по итогам первого полугодия наблюдается рост числа убийств и самоубийств. Об этом говорится в отчете территориального управления Росстата.
По данным Росстата, в январе-июне на территории региона зарегистрировано 30 убийств, при этом, в прошлом году за шесть месяцев - 20 убийств.
Выросло в регионе и число суицидов. Если в прошлом году за шесть месяцев покончил с собой 71 человек, в этом году – 82 жителя области.
ИСТОЧНИК KP.RU