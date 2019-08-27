В Калининградской области выросло число убийств и самоубийств

СЕГОДНЯ 17:34 2019-08-27T17:35:15+03:00

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В Калининградской области по итогам первого полугодия наблюдается рост числа убийств и самоубийств. Об этом говорится в отчете территориального управления Росстата.

По данным Росстата, в январе-июне на территории региона зарегистрировано 30 убийств, при этом, в прошлом году за шесть месяцев - 20 убийств.

Выросло в регионе и число суицидов. Если в прошлом году за шесть месяцев покончил с собой 71 человек, в этом году – 82 жителя области.

ИСТОЧНИК KP.RU