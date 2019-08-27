На ремонт театров в Калининграде в этом году выделили 20 млн рублей
В этом году на ремонт театров в Калининграде было направлено около 20 млн рублей. Об этом в ходе заседания регионального правительства сообщил министр культуры и туризма Андрей Ермак.
По его словам, была проведена большая работа по модернизации технологических возможностей областного драматического театра и ремонт музыкального театра. В частности, драмтеатр разработал проектно-сметную документацию на верхнюю механику сцены, отремонтировал фасад здания.
Музыкальный театр провел мероприятия по пожарной безопасности, было установлено оборудование для маломобильных групп населения. ТЮЗ приобрел оборудование для звукового цеха и театральные кресла. Театр кукол также установил комплекс зрительских кресел-трансформеров.
ИСТОЧНИК KP.RU