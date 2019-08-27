22-летний калининградец получил 4 года «строгача» за сбыт марихуаны

СЕГОДНЯ 18:08 2019-08-27T18:16:28+03:00

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В Калининграде осудили 22-летнего мужчину за сбыт марихуаны в значительно размере. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

В январе этого года горожанин продал почти 12 граммов марихуаны на 10,5 тысяч рублей. Однако незаконный сбыт проходил под контролем сотрудников полиции, которые задержали его на месте происшествия.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU