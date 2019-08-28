Калининградец пытался пронести в колонию №7 в Гвардейске 15 мобильных телефонов
.Фото: УФСИН по Калининградской области
Изменить размер текста:
Сотрудники УФСИН задержали мужчину, который пытался пронести в исправительную колонию запрещенные предметы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
36-летний мужчина спрятал в своем автомобиле 15 мобильных телефонов и 16 сим-карт. Их обнаружили при досмотре.
В ходе проверки было установлено, что к доставке телефонов причастен осужденный, отбывающий наказание в этой колонии. К нему применена мера дисциплинарного взыскания. Что касается поставщика, на него завели административное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU