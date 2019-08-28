2019-08-28T10:49:06+03:00
Общество

Калининградец пытался пронести в колонию №7 в Гвардейске 15 мобильных телефонов

Виктор Сергеев
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..Фото: УФСИН по Калининградской области
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Сотрудники УФСИН задержали мужчину, который пытался пронести в исправительную колонию запрещенные предметы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

36-летний мужчина спрятал в своем автомобиле 15 мобильных телефонов и 16 сим-карт. Их обнаружили при досмотре.

В ходе проверки было установлено, что к доставке телефонов причастен осужденный, отбывающий наказание в этой колонии. К нему применена мера дисциплинарного взыскания. Что касается поставщика, на него завели административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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