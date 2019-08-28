Полиция объявила в розыск пропавшую 47-летнюю жительницу Зеленоградского района

СЕГОДНЯ 11:06 2019-08-28T11:07:20+03:00

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Отдел полиции по Зеленоградскому району объявил в розыск 47-летнюю Елену Мамбутову. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, вечером 19 августа она ушла из дома в поселке Лесном и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы разыскиваемой: на вид 40-45 лет, рост 160 см, худощавого телосложения.

Была одета: в куртку серого цвета, синие джинсы, черные мокасины, при себе имелся пакет с вещами.

Если вам что-либо известно о местонахождении Елены Мамбетовой, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефону: 8 (40150) 3-25-32 либо 02 (102).

ИСТОЧНИК KP.RU