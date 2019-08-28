Сеть газозаправочных станций в Калининградской области увеличат до 15-ти к 2023 году
В Калининградской области продолжается реализация программы развития рынка газомоторного топлива. В первом полугодии в регионе было реализовано 1,55 млн кубометров такого топлива. Об этом на заседании регионального правительства рассказала министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.
- У нас высокими темпами замещается традиционное топливо газомоторным, это связано с большим количеством переоборудованных автомобилей, в частности, было переоборудовано более 130 автомобилей, в основном – это коммерческий транспорт, - сказала министр.
По ее словам, со следующего года начнется строительство новых газозаправочных станций.
- К концу 2023 году мы планируем сформировать газозаправочную инфраструктуру и довести количество заправок до пятнадцати, - сказала Дятлова.
ИСТОЧНИК KP.RU