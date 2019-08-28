В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в среду нет электричества и воды

СЕГОДНЯ 11:38 2019-08-28T11:38:58+03:00

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В среду, 28 августа, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 12-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов не будет света на пр-т Победы 104, 108, 110, 114, 120, 122, 124-126, 128, 146, 153-155, 159, 161, 167, 169, 189б, ул. Тенистая аллея 3, 4а, 8-10, 12, 20, пер. Балтийский 2, 3а, в, г, 4, 5, ул. Герцена 34а, ул. Раевского 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 41, ул. Павлова 8;

До 18 часов электричество будет отключено на ул. Интернациональная 43-47, 49-51, 53-55, 56, 57, 57а-б, ул. Л. Шевцовой 42, 44-54, 58, 60, ул. Полоцкая 8, 10-14, 16-22, 17-27, 26 (приют для несовершеннолетних детей «Яблонька»), 28, 30, ул. Серпуховская 20-24, 26 (д/сад № 19), ул. Еловая Аллея 5, ул. Гагарина 16А, 17, 41-45, 53, 55.

Горячей воды до 13 часов не будет на ул. А. Невского 78а (психиатрическая больница КО №1), 90 (БСМП), 90а, 131а, 133, ул. Гагарина 41-45, а также дома на на ул. Согласия 3, 5, 5а, 7, 9, ул. Маточкина 2, 6, 7, 8, 9, ул. Челнокова 34, 36.

ИСТОЧНИК KP.RU