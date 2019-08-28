2019-08-28T12:50:15+03:00
Общество

На участке ул. Горького в Калининграде вводится одностороннее движение

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Со 2 до 25 сентября на участке улицы Горького для проведения ремонтных работ вводится одностороннее движение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

Одностороннее движение будет введено на участке от ул. Гайдара до ул. Озерной, а также по улице Озерной – от ул. Горького до ул. Гайдара и по улице Гайдара – от ул. Озерной до ул. Горького.

Также на улице Горького поменяется и схема движения общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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