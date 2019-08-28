На участке ул. Горького в Калининграде вводится одностороннее движение
.Фото: Александр Подгорчук
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Со 2 до 25 сентября на участке улицы Горького для проведения ремонтных работ вводится одностороннее движение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.
Одностороннее движение будет введено на участке от ул. Гайдара до ул. Озерной, а также по улице Озерной – от ул. Горького до ул. Гайдара и по улице Гайдара – от ул. Озерной до ул. Горького.
Также на улице Горького поменяется и схема движения общественного транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU