Во вторник в Калининградской области в ДТП пострадали пешеход и мотоциклист

СЕГОДНЯ 11:56 2019-08-28T11:56:58+03:00

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Два человека получили травмы в ДТП во вторник, 27 августа. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На улице Октябрьской в Калининграде водитель «Хендая» при повороте налево не убедился в безопасности маневра и врезался в мотоцикл «Ямаха». В результате ДТП 29-летний мотоциклист получил травмы.

В поселке Мичуринский в Неманской районе под колеса «Ниссана» попала 52-летняя женщина, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда она получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU