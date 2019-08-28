2019-08-28T12:10:47+03:00
Общество

В Озерске депутат лишился мандата за недостоверные сведения о доходах

Виктор Сергеев
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В Озерском районе депутат лишился мандата за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Депутат окружного совета Вадим Кузнецов попался на предоставлении недостоверных сведений о доходах, имуществе, счетах в банке.

Проверку провела Служба по противодействию коррупции, после этого губернатор направил в совет депутатов соответствующее заявление с требование лишить Кузнецова мандата в связи с утратой доверия.

Во вторник, 27 августа, на очередной сессии Совета округа депутаты единогласно проголосовали за лишение Вадима Кузнецова депутатского мандата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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