Курсирование дополнительных поездов из Калининграда к морю продлят до конца августа
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Из-за хорошей погоды и плотного пассажиропотока Калининградская железная дорога приняла решение продлить до конца августа курсирование дополнительных вечерних поездов на Зеленоградском и Светлогорском направлениях. Как сообщает пресс-служба КЖД, электрички будут ходить 29, 30 и 31 августа.
Время отправления вечерних поездов к морю:
из Калининграда в Светлогорск в 20:35;
из Светлогорска в Калининград в 21:50;
из Калининграда в Зеленоградск в 20:49;
из Зеленоградска в Калининград в 21:45.
ИСТОЧНИК KP.RU