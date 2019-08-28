Курсирование дополнительных поездов из Калининграда к морю продлят до конца августа

СЕГОДНЯ 12:24 2019-08-28T12:24:24+03:00

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Из-за хорошей погоды и плотного пассажиропотока Калининградская железная дорога приняла решение продлить до конца августа курсирование дополнительных вечерних поездов на Зеленоградском и Светлогорском направлениях. Как сообщает пресс-служба КЖД, электрички будут ходить 29, 30 и 31 августа.

Время отправления вечерних поездов к морю:

из Калининграда в Светлогорск в 20:35;

из Светлогорска в Калининград в 21:50;

из Калининграда в Зеленоградск в 20:49;

из Зеленоградска в Калининград в 21:45.

ИСТОЧНИК KP.RU