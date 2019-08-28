2019-08-28T12:24:24+03:00
Общество

Курсирование дополнительных поездов из Калининграда к морю продлят до конца августа

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Из-за хорошей погоды и плотного пассажиропотока Калининградская железная дорога приняла решение продлить до конца августа курсирование дополнительных вечерних поездов на Зеленоградском и Светлогорском направлениях. Как сообщает пресс-служба КЖД, электрички будут ходить 29, 30 и 31 августа.

Время отправления вечерних поездов к морю:

из Калининграда в Светлогорск в 20:35;

из Светлогорска в Калининград в 21:50;

из Калининграда в Зеленоградск в 20:49;

из Зеленоградска в Калининград в 21:45.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На реконструкцию Гумбинненского сражения из Калининграда пустят два дополнительных поезда
Пытаясь выручить бывшую жену, калининградец попал под уголовное дело
Министр: Пассажиропоток поездов не растет, у нас в Калининграде слишком хорошее авиасообщение
Мэрия: Из Верхнего озера выловили 32 мертвых утки
На ремонт бассейна в СК «Юность» потратили около 50 млн рублей
На улице Горького в Калининграде меняется схема движения автобусов
На ул. Дзержинского в Калининграде сбили мотоциклиста
В Калининграде очевидцы помогли задержать пьяного водителя «Мерседеса»
На границе у калининградцев отобрали 164 кг польских и литовских продуктов
СМИ: Калининградское правительство требует с компании "Мостовик" 60 млн рублей
Арестован калининградец, избивший до смерти свою подругу
На Голубых озерах 10 человек оштрафовали за купание в запрещенных местах
На автодороге Советск-Гусев вандалы уничтожили станцию весогабаритного контроля
В Озерске депутат лишился мандата за недостоверные сведения о доходах
Во вторник в Калининградской области в ДТП пострадали пешеход и мотоциклист
На участке ул. Горького в Калининграде вводится одностороннее движение