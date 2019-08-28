На автодороге Советск-Гусев вандалы уничтожили станцию весогабаритного контроля

СЕГОДНЯ 12:27 2019-08-28T12:28:25+03:00

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На автодороге Советск-Гусев вандалы разгромили станцию весогабаритного контроля. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написала министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 24 августа.

- Пока не установленные лица, отключили электроподстанцию рамки весогабарита от высоковольтной линии и обрезали провода. Отмечу, что всё это мог проделать только человек, имеющий специальные навыки работы с электричеством. Шкаф, в котором находилось оборудование, антивандальный, вскрыть его не смогли и тогда подожгли. Всё оборудование уничтожено, - написала Дятлова.

По словам министра, ущерб оценят эксперты, в полицию будет направлено заявление.

- Очень надеюсь на помощь полицейских, помня, как быстро они нашли злоумышленников, которые целенаправленно вывели из строя 10 комплексов автономного освещения на Северном обходе в октябре 2018 года. Также хочу обратиться к автомобилистам, не проходите мимо таких инцидентов, сообщайте в полицию, - добавили министр развития инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU