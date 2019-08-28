На Голубых озерах 10 человек оштрафовали за купание в запрещенных местах
На Голубых озерах в Калининграде прошел рейд – ловили любителей искупаться в неположенных местах. Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, в ходе рейда было составлено 10 протоколов об административном правонарушении. Нарушители заплатят штраф в 1000 рублей.
В выезде приняли участие сотрудники МЧС и полиции.
Отметим, с начала купального сезона на водоемах Калининградской области погибли 14 человек, из них трое детей. При этом удалось спасти более 60 человек.
Спасатели напоминают, что в начале июля 2019 года законодательство в области обеспечения безопасности людей на водных объектах в летний период претерпело изменения. Новая редакция КоАП Калининградской области предполагает наложение штрафов на граждан, купающихся в запрещенных местах, от 1000 до 3000 рублей.
Правом составлять протоколы наделены должностные лица «Отряда государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны».
ИСТОЧНИК KP.RU