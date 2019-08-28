2019-08-28T13:07:35+03:00
Происшествия

Арестован калининградец, избивший до смерти свою подругу

Житель Гурьевска уверяет, что женщина оскорбила его во время совместной выпивки
Игорь ОРЕХОВ
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Еще 23 июня в больницу скорой медицинской помощи была доставлена женщина с черепно-мозговой травмой. Вскоре 39-летняя жительница Гурьевска умерла. Как было установлено в результате судебно-медицинской экспертизы, повреждения у потерпевшей образовалась в результате многократных ударов в область головы. Проще говоря, несчастную зверски избили.

Два месяца спустя, 22 августа правоохранителям удалось установить подозреваемого в преступлении. Следственными органами регионального Управления СКР был задержан 35-летний житель указанного райцентра. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной и административной ответственности.

По версии следствия, в тот роковой день пара распивала спиртное во дворе одного из домов по улице Ленина. Как нередко случается, по ходу пикника женщина чем-то оскорбила своего собутыльника. И тогда он несколько раз ударил ее кулаком по голове, что и привело впоследствии к летальному исходу. На допросе задержанный сознался в содеянном.

- Суд согласился с доводами следствия, что, оставаясь на свободе, данный гражданин может оказать давление на свидетелей с целью склонить их к даче показаний в его пользу, либо иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР Наталья Гацко. – В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он водворен в следственный изолятор. В ближайшее время будет предъявлено официальное обвинение. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.

За умышленное причинение здоровья, повлекшее смерть потерпевшего, виновному по закону полагается лишение свободы на срок до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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