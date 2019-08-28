2019-08-28T13:14:13+03:00
Экономика

СМИ: Калининградское правительство требует с компании "Мостовик" 60 млн рублей

Кирилл Алексеев
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..Фото: Правительство Калининградской области
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Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области направило обанкротившейся компании "Мостовик" запрос с требованием возместить денежные средства за неудачный проект стадиона к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщило издание "Коммерческие вести" со ссылкой на конкурсного управляющего "Мостовика" Антона Клочкова.

Сообщается, что калининградской правительство намерено вернуть 59,5 миллиона рублей. Эту сумму "Мостовик" по решению Арбитражного суда Калининградской области должен выплатить в качестве неустойки и пеней за сорванный государственный контракт. Согласно контракту, "Мостовик" должен был разработать проектную документацию для возведения стадиона, однако сдал проект на экспертизу позже срока и только по заключительному этапу работ. Главгосэкспертиза выдала проекту отрицательное заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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