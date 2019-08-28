На границе у калининградцев отобрали 164 кг польских и литовских продуктов
.Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
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В течение недели сотрудники Россельхознадзора пресекли несколько попыток незаконного ввоза в регион продуктов в ручной клади и багаже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В пунктах пропуска у жителей Калининградской области обнаружили и изъяли 164 кг. польской и литовской молочной мясной продукции.
Все продукты ввозились без заводской упаковки и массой свыше пяти килограммом, отметили в пресс-службе Россельхознадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU