2019-08-28T13:41:27+03:00
Общество

В Калининграде очевидцы помогли задержать пьяного водителя «Мерседеса»

Виктор Сергеев
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В Калининграде очевидцы помогли задержать пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В ГИБДД позвонил очевидец и сообщил, что на улице Куйбышева неадекватный водитель «Мерседеса» совершил ДТП и скрылся.

Прибывший на место экипаж ГИБДД принялся патрулировать соседние улицы и обнаружил «Мерседес». Находившийся за рулем мужчина по внешним признакам был пьян. Это подтвердил и алкотестер: показания прибора составили 1,804 мг/литр.

- Мужчина продолжал вести себя неадекватно, его речь и реакция были заторможены. В связи с этим, ему было предложено пройти медосвидетельствование на состояние наркотического опьянения, на что водитель ответил отказом, - добавили в пресс-службе полиции.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону горячей линии «Нетрезвый водитель»: 8(4012)552-815, 552-511.

ИСТОЧНИК KP.RU

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