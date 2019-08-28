На ул. Дзержинского в Калининграде сбили мотоциклиста
Фото: Мария ШариповаФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде в среду, 28 августа, произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте.
Авария произошла около бани на улице Дзержинского. Очевидцы сообщают, что мотоциклист «двигался между рядами и его сложно было заметить».
На месте происшествия находится машина «скорой помощи».
ИСТОЧНИК KP.RU