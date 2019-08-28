На ул. Дзержинского в Калининграде сбили мотоциклиста

СЕГОДНЯ 14:13 2019-08-28T14:13:48+03:00

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В Калининграде в среду, 28 августа, произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте.

Авария произошла около бани на улице Дзержинского. Очевидцы сообщают, что мотоциклист «двигался между рядами и его сложно было заметить».

На месте происшествия находится машина «скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU