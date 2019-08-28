На улице Горького в Калининграде меняется схема движения автобусов

СЕГОДНЯ 15:11 2019-08-28T15:11:33+03:00

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Со 2 по 23 сентября на участке улицы Горького – от ул. Гайдара до ул. Озерной меняется схема движения транспорта.

Как сообщает пресс-служба городско администрации, на время проведения работ на участке от ул. Гайдара до ул. Озёрной будет организовано одностороннее движение, на въезд в центр города, от кольца Горького-Гайдара до пересечения Горького-Озёрной. В обратном направлении - объезд по Озёрной-Гайдара.

На время введения одностороннего движения маршруты общественного транспорта будут двигаться по следующим схемам:

- автобусный маршрут № 10 в направлении конечного остановочного пункта «Военный городок» по ул. Нарвской, ул. Гайдара, ул. Горького; в направлении центра города - ул. Горького, ул. Гайдара, ул. Ген. Челнокова, ул. Нарвская;

- автобусный маршрут № 7 в направлении конечного остановочного пункта «СНТ «Победа» по ул. Горького, ул. Озерной, ул. Гайдара; в направлении центра города по своему маршруту;

- автобусный маршрут № 30 в направлении конечного остановочного пункта «СНТ «Победа» - по ул. Горького, ул. Озерной, ул. Гайдара; в направлении центра города по своему маршруту;

- автобусный маршрут № 1 в направлении конечного остановочного пункта «СК «Янтарный» - по ул. Горького, ул. Озерной, ул. Гайдара; в направлении центра города по своему маршруту;

- автобусный маршрут № 4 в направлении конечного остановочного пункта «Северная гора» - по ул. Нарвской, ул. Гайдара, ул. Горького, ул. Лесной, ул. Герцена; в направлении центра города по ул. Герцена, ул. Островского, ул. Гайдара, ул. Нарвской;

- автобусный маршрут № 23 в направлении конечного остановочного пункта «мкр. Чкаловск» - по ул. Нарвской, ул. Гайдара, ул. Ген. Челнокова; в направлении центра города - по ул. Ген. Челнокова, ул. Гайдара, ул. Нарвской;

- автобусный маршрут № 25 в направлении конечного остановочного пункта «Северная гора» - по ул. Горького, ул. Озерной, ул. Островского, ул. Герцена; в направлении центра города по своему маршруту;

- автобусный маршрут № 40 в направлении конечного остановочного пункта «СК Янтарный» - по ул. Горького, ул. Озерной, ул. Гайдара, ул. Ген. Челнокова; в направлении центра города по своему маршруту;

- автобусный маршрут № 48 в направлении конечного остановочного пункта «СК Янтарный» - по ул. Горького, ул. Озерной, ул. Гайдара, ул. Ген. Челнокова; в направлении центра города по своему маршруту;

- автобусный маршрут № 82 в направлении конечного остановочного пункта «ул. Ивана Сусанина» - по ул. Горького, ул. Озерной, ул. Гайдара, ул. Согласия; в направлении центра города по своему маршруту;

- автобусный маршрут № 75 в направлении конечного остановочного пункта «СК Янтарный» - по существующему маршруту; в направлении центра города по ул. Гайдара, ул. Горького, ул. Озерной, ул. Островского, ул. Герцена и далее по существующему маршруту.

Троллейбус № 7 временно, пока идёт ремонт, на линию выходить не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU