На ремонт бассейна в СК «Юность» потратили около 50 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:33 2019-08-28T15:34:30+03:00

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Ремонт бассейна в спорткомплексе «Юность» находится в завершающей стадии, впереди – гидравлические мероприятия. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал председатель горсовета Калининграда Андрей Кропоткин.

- До 10 сентября нужно будет проверить чашу бассейна, наполнив его водой. Надеемся, проверки пройдут успешно и уже в середине сентября обновленный бассейн «Юность» примет своих посетителей, - отметил Кропоткин.

За время ремонта удалось сделать многое: заменить старую и мрачную кафельную плитку в чаше бассейна на современную – светлых тонов, отремонтировать систему отопления, вентиляции, зрительские трибуны, а также провести капитальный ремонт женских и мужских душевых

- А самое главное, подрядчик смонтировал новую систему перелива воды с последующей фильтрацией и подачей ее в бассейн. Для этого установили несколько дополнительных емкостей для сбора воды объемом 100 куб. метров. Ранее этого вовсе не было предусмотрено, и вода уходила в канализацию. Эта система поможет снизить затраты на воду практически в половину, - добавил Андрей Кропоткин.

Председатель горсовета отметил, что ремонт потребовал внушительных затрат.

- В целом на ремонтные работы потребовалось около 50 миллионов рублей: это и региональные средства, и городские, и суммы от коммерческих посещений бассейна, - написал он.

ИСТОЧНИК KP.RU