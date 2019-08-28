Мэрия: Из Верхнего озера выловили 32 мертвых утки

СЕГОДНЯ 15:38 2019-08-28T15:42:49+03:00

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Сотрудники Управления по делам ГО и ЧС Калининграда очистили Верхнее озеро от мертвых уток. Как сообщили в группе администрации Калининграда в VK, всего собрали 32 тушки уток и вытащили из воды одну браконьерскую сеть с рыбой.

В мэрии отметили, что по Водному кодексу РФ все водоемы в городе являются федеральной собственностью, а не муниципальной. И вообще, сказали, что чистить водоем – не обязанность сотрудников городского «Управления по делам ГО и ЧС», но все же было принято решение «очистить акваторию Верхнего озера от мертвых уток».

- Надеемся, надзорные ведомства с пониманием отнесутся к нашему «административному проступку», просто на Верхнем озере отдыхают тысячи горожан, и трупы водоплавающих не придают привлекательности Калининграду, - заключили в горадминистрации.

Напомним, ранее в мэрии сообщили, что из-за жары в воде бурно цветут ядовитые водоросли, от них и гибнут утки.

ИСТОЧНИК KP.RU