2019-08-28T16:23:04+03:00
Общество

Министр: Пассажиропоток поездов не растет, у нас в Калининграде слишком хорошее авиасообщение

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Поезда дальнего следования перевозят на калининградском направлении в течение около 500 тысяч человек и власти не ожидают, что пассажиропоток будет увеличиваться. Об этом на заседании регионального правительства рассказала министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

- Это традиционные пассажиропоток, он сохраняется, не растет по одной простой причине - слишком хорошо у нас организовано авиасообщение, а это одни и те же пассажиры, - заявила Дятлова.

Министр добавила, что РЖД получает из федерального бюджета субсидии на перевозку пассажиров на калининградском направлении, это порядка 1 млрд рублей.

- Это позволяет нам сохранять низкую стоимость билетов, - заявила Елена Дятлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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