Министр: Пассажиропоток поездов не растет, у нас в Калининграде слишком хорошее авиасообщение
Поезда дальнего следования перевозят на калининградском направлении в течение около 500 тысяч человек и власти не ожидают, что пассажиропоток будет увеличиваться. Об этом на заседании регионального правительства рассказала министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.
- Это традиционные пассажиропоток, он сохраняется, не растет по одной простой причине - слишком хорошо у нас организовано авиасообщение, а это одни и те же пассажиры, - заявила Дятлова.
Министр добавила, что РЖД получает из федерального бюджета субсидии на перевозку пассажиров на калининградском направлении, это порядка 1 млрд рублей.
- Это позволяет нам сохранять низкую стоимость билетов, - заявила Елена Дятлова.
ИСТОЧНИК KP.RU