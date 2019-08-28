Пытаясь выручить бывшую жену, калининградец попал под уголовное дело

СЕГОДНЯ 16:22 2019-08-28T16:22:06+03:00

За 50 тысяч рублей мужчина предлагал участковому закрыть глаза на торговлю алкоголем без лицензии

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Узнав, что бывшая супруга попалась на торговле алкоголем без соответствующей лицензии, 48-летний калининградец собрал 50 тысяч целковых и отправился к участковому уполномоченному полиции выручать незадачливую бизнесвумен. Не чужая, все-таки…

Откуда было знать взяткодателю, что правоохранитель оказался настолько принципиальным, что поставил в известность о попытке подкупа отдел экономической безопасности и противодействия коррупции? Так что, как говорится, непосредственно после передачи денег гражданин был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Дальше все пошло по отработанной схеме. Задержанный признался во всем. Следственный отдел по Центральному району Калининграда регионального СУ СКР возбудил уголовное дело по факту дачи взятки. Преступление, в совершении которого подозревается калининградец, грозит ему лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 15-кратной суммы взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU