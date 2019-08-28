2019-08-28T16:25:04+03:00
Общество

На реконструкцию Гумбинненского сражения из Калининграда пустят два дополнительных поезда

Кирилл Алексеев
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..Фото: Предоставлено организаторами
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8 сентября в поселке Лермонтово под Гусевом пройдет ежегодный фестиваль "Гумбинненское сражение". Как сообщили в министерстве развития инфраструктуры Калининградской области, для удобства посетителей в Гусев назначаются два дополнительных пригородных поезда в "шестивагонном исполнении".

Эшелоны отправятся:

– в 8:15 с Южного вокзала с прибытием в Гусев в 10:02;

– в 8:40 с Южного вокзала с прибытием в Гусев в 10:27;

– в 17:00 из Гусева с прибытием на Южный вокзал в 18:47;

– 17:30 из Гусева с прибытием на Южный вокзал в 19:17.

На вокзале Гусева можно пересесть на шаттл, который доставит к месту проведения фестиваля. Начало мероприятий в Лермонтово запланировано на 11:00. Центральным событием фестиваля станет реконструкция боя между русской и германской армиями. В фестивале примут участие реконструкторы из России, Беларуси и Польши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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