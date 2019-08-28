2019-08-28T17:32:20+03:00
Общество

Калининградец случайно зашел на чужой садовый участок и получил удар ножом

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

21 августа в конце Московского проспекта прохожие обнаружили окровавленного мужчину с ножевыми ранениями. Пострадавшего доставили в больницу, а полиция стала выяснять обстоятельства произошедшего.

В ходе проверки выяснилось, что 25-летний мужчина ночью случайно зашел на территорию чужого садового участка. Это не понравилось 60-летнему владельцу, который несколько раз ударил ножом незваного гостя.

- С полученными травмами пострадавший прошел около 4 километров, после чего потерял сознание. Прохожие обнаружили мужчину и вызвали скорую помощь, - рассказали в полиции.

На поножовщика завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роспотребнадзор: В калининградских магазинах нарушают правила выкладки молочной продукции
На реконструкцию Гумбинненского сражения из Калининграда пустят два дополнительных поезда
Пытаясь выручить бывшую жену, калининградец попал под уголовное дело
Министр: Пассажиропоток поездов не растет, у нас в Калининграде слишком хорошее авиасообщение
Мэрия: Из Верхнего озера выловили 32 мертвых утки
На ремонт бассейна в СК «Юность» потратили около 50 млн рублей
На улице Горького в Калининграде меняется схема движения автобусов
На ул. Дзержинского в Калининграде сбили мотоциклиста
В Калининграде очевидцы помогли задержать пьяного водителя «Мерседеса»
На границе у калининградцев отобрали 164 кг польских и литовских продуктов
СМИ: Калининградское правительство требует с компании "Мостовик" 60 млн рублей
Арестован калининградец, избивший до смерти свою подругу
На Голубых озерах 10 человек оштрафовали за купание в запрещенных местах
На автодороге Советск-Гусев вандалы уничтожили станцию весогабаритного контроля
Курсирование дополнительных поездов из Калининграда к морю продлят до конца августа
В Озерске депутат лишился мандата за недостоверные сведения о доходах
Во вторник в Калининградской области в ДТП пострадали пешеход и мотоциклист
На участке ул. Горького в Калининграде вводится одностороннее движение