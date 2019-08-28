Калининградец случайно зашел на чужой садовый участок и получил удар ножом

СЕГОДНЯ 17:32 2019-08-28T17:32:20+03:00

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21 августа в конце Московского проспекта прохожие обнаружили окровавленного мужчину с ножевыми ранениями. Пострадавшего доставили в больницу, а полиция стала выяснять обстоятельства произошедшего.

В ходе проверки выяснилось, что 25-летний мужчина ночью случайно зашел на территорию чужого садового участка. Это не понравилось 60-летнему владельцу, который несколько раз ударил ножом незваного гостя.

- С полученными травмами пострадавший прошел около 4 километров, после чего потерял сознание. Прохожие обнаружили мужчину и вызвали скорую помощь, - рассказали в полиции.

На поножовщика завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU